ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога у Донецькій області, - Генштаб

Українські військові успішно відбили всі спроби наступу російських окупантів у Донецькій області. Зокрема районі Соледара, Зайцевого, шахти Бутівка та Спартака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник, застосовуючи наявні засоби вогневого ураження, продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури, а саме:

на Сіверському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області.

на Харківському напрямку - Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль;

на Слов’янському напрямку - Вірнопілля, Бражківка, Рідне, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Богородичне, Донецьке і Слов’янськ;

на Краматорському напрямку - Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне;

на Бахмутському напрямку - Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Григорівка, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка, Опитне, Веселе та Майорськ;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Опитне, Первомайське і Мар’їнка;

на Новопавлівському напрямку - Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Шахтарське, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Костянтинівка;

на Запорізькому напрямку - Зелене Поле, Времівка, Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське, Дорожнянка, Новоданилівка та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку - Миколаїв, Новогригорівка, Яковлівка, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське, Мирне, Степове, Новоолександрівка, Первомайське, Кобзарці, Петрівка, Зарічне, Іванівка, Токареве, Ольгине та Широке.

Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь.

Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника вглиб території України.

Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, шахти Бутівка та Спартака.