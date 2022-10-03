ЗСУ успішно просуваються на південному та східному напрямках: актуальні карти боїв

Українські військові продовжують контрнаступальні операції на південному напрямку та на Донбасі. Успіхи ЗСУ помітні у Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap .

За даними порталу, українські війська змогли взяти під контроль населений пункт Шийківка у Харківській області. Таким чином наші бійці впритул підійшли до Борової зі східного флангу.

Також портал підтверджує визволення села Михайлівка на Херсонщині. Раніше ми писали, що там ЗСУ встановили прапор України.

Карта від британської розвідки

Міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій на 3 жовтня. За даними карти, Збройні сили України здійснюють наступальні операції на п'яти напрямках, три з яких у Херсонській області. Також у британії підтверджують успіх ЗСУ на Донбасі.

Що ж до російських військових, їх активність помітна лише у районі Бахмута. На решті дільницях фронту окупанти стоять у глухій обороні, або намагаються відбити атаки українських військових.