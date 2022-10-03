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ВСУ успешно продвигаются на южном и восточном направлениях: актуальные карты боев

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Лондон, Понедельник 03 октября 2022 13:42
ВСУ успешно продвигаются на южном и восточном направлениях: актуальные карты боев Фото: ВСУ успешно продвигаются на южном и восточном направлениях (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные продолжают контрнаступательные операции на южном направлении и на Донбассе. Успехи ВСУ заметны в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.

Согласно данным портала, украинские войска смогли взять под контроль населенный пункт Шийковка в Харьковской области. Таким образом наши бойцы вплотную подошли к Боровой с восточного фланга.

Также портал подтверждает освобождение села Михайловка на Херсонском направлении. Ранее мы писали, что там ВСУ установили флаг Украины.

Карта от британской разведки

Минобороны Британии опубликовало карту боевых действий на 3 октября. Согласно данным карты, Вооруженные силы Украины осуществляют наступательные операции на пяти направлениях, три из которых в Херсонской области. Также в британии подтвержают успех ВСУ на Донбассе.

Что касается российских военных, то их активность заметна лишь в районе Бахмута. На остальных участках фронта оккупанты стоят в глухой обороне, либо пытаются отбить атаки украинских военных.

ВСУ успешно продвигаются на южном и восточном направлениях: актуальные карты боев

Напомним, ранее украинские военные показали, как изменилась ситуация на фронте в Украине за месяц.

Как известно, вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение населенные пунктов Архангельское и Миролюбовка в Херсонской области.

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