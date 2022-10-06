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ЗСУ успішно просуваються на Херсонському напрямку: мапа боїв в Україні на ранок

Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Мапа бойових дій в Україні на ранок у четвер, 6 жовтня, зазнала суттєвих змін. Українські військові впевнено рухаються на Херсонському напрямку, відтісняючи окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу DeepStateMAP.

За даними мапи, українські військові звільнили Новогригорівку Херсонської області. Також Трифонівка та Нововасилівка Херсонської області переходять під контроль ЗСУ.

При цьому російські окупанти мають частковий успіх біля Зайцевого Донецької області.

Нагадаємо, що у Херсонській області бійці Збройних сил України продовжують свій контрнаступ. Росіяни відступають і намагаються десь закріпитись.

5 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що в Херсонській області було звільнено три села, а саме Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.

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Війна в Україні