ВСУ успешно продвигаются на Херсонском направлении: карта боев в Украине на утро

Карта боевых действий в Украине на утро в четверг, 6 октября, претерпела существенные изменения. Украинские военные уверенно двигаются на Херсонском направлении, оттесняя оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP .

При этом российские оккупанты имеют частичный успех у Зайцевого Донецкой области.

По данным карты, украинские военные уволили Новогригорьевку Херсонской области. Также Трифоновка и Нововасильевка Херсонской области переходят под контроль ВСУ.

Напомним, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-нибудь закрепиться.

5 октября президент Владимир Зеленский рассказал, что в Херсонской области были освобождены три села, а именно Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.

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