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ЗСУ успішно просуваються на Херсонському напрямку: мапа боїв в Україні на ранок

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Херсон, Четвер 06 жовтня 2022 10:31
ЗСУ успішно просуваються на Херсонському напрямку: мапа боїв в Україні на ранок Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Мапа бойових дій в Україні на ранок у четвер, 6 жовтня, зазнала суттєвих змін. Українські військові впевнено рухаються на Херсонському напрямку, відтісняючи окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу DeepStateMAP.

За даними мапи, українські військові звільнили Новогригорівку Херсонської області. Також Трифонівка та Нововасилівка Херсонської області переходять під контроль ЗСУ.

ЗСУ успішно просуваються на Херсонському напрямку: мапа боїв в Україні на ранок

При цьому російські окупанти мають частковий успіх біля Зайцевого Донецької області.

ЗСУ успішно просуваються на Херсонському напрямку: мапа боїв в Україні на ранок

Нагадаємо, що у Херсонській області бійці Збройних сил України продовжують свій контрнаступ. Росіяни відступають і намагаються десь закріпитись.

5 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що в Херсонській області було звільнено три села, а саме Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.

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