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ВСУ успешно продвигаются на Херсонском направлении: карта боев в Украине на утро

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Херсон, Четверг 06 октября 2022 10:31
ВСУ успешно продвигаются на Херсонском направлении: карта боев в Украине на утро Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Карта боевых действий в Украине на утро в четверг, 6 октября, претерпела существенные изменения. Украинские военные уверенно двигаются на Херсонском направлении, оттесняя оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP.

По данным карты, украинские военные уволили Новогригорьевку Херсонской области. Также Трифоновка и Нововасильевка Херсонской области переходят под контроль ВСУ.

ВСУ успешно продвигаются на Херсонском направлении: карта боев в Украине на утро

При этом российские оккупанты имеют частичный успех у Зайцевого Донецкой области.

ВСУ успешно продвигаются на Херсонском направлении: карта боев в Украине на утро

Напомним, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-нибудь закрепиться.

5 октября президент Владимир Зеленский рассказал, что в Херсонской области были освобождены три села, а именно Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.

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