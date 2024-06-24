ЗСУ уразили центр дальнього космічного зв'язку РФ під Євпаторією, - Defense Express

Сили оборони України завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку РФ, який знаходиться під тимчасово окупованою Євпаторією у селищі Вітіне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Про це говорить ряд відео, опубліковані у мережі. Місцеві жителі жалілися на потужні вибухи та зафільмували масштабну пожежу.

Також на інтерактивній супутниковій мапі пожеж NASA були зафіксовані осередки вогню саме на території центру космічного зв'язку.

Як зазначає видання, наразі невідомо чим саме та з яким результатом було завдано удар.

"Більше того, перелік можливих засобів максимально широкий, це могли бути дрони, крилаті чи балістичні ракети, а також навіть удар з морського дрона Sea Baby з аналогом "Града". При цьому віддаленість центру космічного зв'язку лише у 2 км від берегової лінії робить останній варіант цілком ймовірним", - додають у Defense Express.

Журналісти зазначають, що сам центр дальнього космічного зв'язку є доволі унікальним для Росії об'єктом. Він також відомий, як 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс, НИП-16 та в/ч 81415. До окупації Криму там розміщувався Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

З 2014 року РФ передала комплекс до військ повітряно-космічної оборони та почала його модернізацію. У 2017 році повідомлялося, що центр отримав 10 нових комплексів і модернізація продовжувалась, при цьому лише на реконструкцію одного радіотелескопа планувалось витратити 1,8 млрд рублів, що за курсом того часу, близько 28 млн доларів.

За даними Tеlegram-каналу "КіберБорошно", цей об'єкт, окрім забезпечення зв'язку із космічними апаратами, включно із військовими супутниками, активно використовувався і для розміщення інших радіотехнічних засобів.

Зокрема на території цього об'єкта був розміщений комплекс РЕБ "Красуха", який був покликаний прикрити його від подібних атак.