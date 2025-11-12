ЗСУ уразили склад з дронами та інші важливі об’єкти РФ: Генштаб про ситуацію на фронті

За даними Генштабу, російські війська завдали одного ракетного та 44 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та населених пунктах, застосувавши одну ракету й 44 керовані авіабомби. Крім того, ворог здійснив 4080 обстрілів, з яких 109 - із реактивних систем залпового вогню, а також використав 3965 дронів-камікадзе.

Авіаудари противник завдавав, зокрема, по районах населених пунктів Лозова на Харківщині, Маломихайлівка на Дніпропетровщині та Зелений Гай у Запорізькій області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів, та три інших важливих об’єкти російських загарбників.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Противник здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема 3 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три атаки в районі населених пунктів Зелений Гай, Солодке й Данилівка.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у бік населеного пункту Приморське.

Минулої доби на Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.