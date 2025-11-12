ВСУ поразили склад с дронами и другие важные объекты РФ: Генштаб о ситуации на фронте

За сутки, 12 ноября, на фронте произошло 217 боестолкновений. ВСУ поразили склад хранения беспилотников и три других важных объекта российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, российские войска нанесли один ракетный и 44 авиационных удара по позициям Сил обороны и населенным пунктам, применив одну ракету и 44 управляемые авиабомбы. Кроме того, враг совершил 4080 обстрелов, из которых 109 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал 3965 дронов-камикадзе.
Авиаудары противник наносил, в частности, по районам населенных пунктов Лозовая в Харьковской области, Маломихайловка в Днепропетровской области и Зеленый Гай в Запорожской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, и три других важных объекта российских захватчиков.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло десять боестолкновений. Противник совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 3 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосиново.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодязи и в сторону населенного пункта Коровин Яр.
На Славянском направлении в течение минувших суток враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 76 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 23 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Сладкого.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили три атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Сладкое и Даниловка.
На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.
За прошедшие сутки на Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Украинские защитники продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, одновременно уничтожая его наступательный потенциал в тыловых районах.
За минувшие сутки потери российских войск составили около 1000 человек.
Кроме того, украинские подразделения уничтожили три бронемашины, 13 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 162 беспилотника оперативно-тактического уровня, единицу спецтехники и 87 автомобилей оккупантов.