ЗСУ уразили Саратовський НПЗ та місце зберігання дронів у Криму, - Генштаб

Саратовський НПЗ

За даними Генштабу у ніч на 28 листопада атаковано НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів - бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну тощо.

Його залучено до забезпечення потреб російської окупаційної армії.Після серії вибухів у районі цілі виникла пожежа. Результати ураження уточнюють.

Аеродром у Криму

Також Сили оборони завдали удару по місцю зберігання безпілотників на аеродромі "Саки" (Новофедорівка, тимчасово окупована АР Крим).

За попередньою інформацією, там було уражено кілька об’єктів протиповітряної оборони - комплекси "Панцир-С1" та "ТОР-М2".

Після придушення ППО знищено ангар зі зберіганням БпЛА "Оріон" та "Форпост", а також уражено командно-диспетчерський пункт і вантажний автомобіль "КамАЗ". Масштаб руйнувань уточнюється.

Удари по ТОТ

Крім того, ударів завдано по місцях зосередження особового складу та складах паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Дані щодо наслідків ще уточнюються

У Генштабі підкреслили, що Сили оборони продовжують системно знижувати воєнно-економічний потенціал РФ, щоб змусити країну-агресора припинити збройну агресію проти України.

Оновлено о 12.30

Як уточнив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, загалом протягом ночі на 28 листопада відпрацьовано 10 обʼєктів критичної, військової та енергетичної інфраструктури окупанта з необмеженою географією.

"Бензин стає на болотах рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними",- зазначив він.

Також, за словами командувача, високовольтні підстанції пʼятисотки зазбоїли в ніч на 28 листопада від Луганська до Ростовської області.

