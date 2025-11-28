ЗСУ уразили Саратовський НПЗ та місце зберігання дронів у Криму, - Генштаб

Сили оборони України уразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
За даними Генштабу у ніч на 28 листопада атаковано НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів - бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну тощо.
Його залучено до забезпечення потреб російської окупаційної армії.Після серії вибухів у районі цілі виникла пожежа. Результати ураження уточнюють.
Також Сили оборони завдали удару по місцю зберігання безпілотників на аеродромі "Саки" (Новофедорівка, тимчасово окупована АР Крим).
За попередньою інформацією, там було уражено кілька об’єктів протиповітряної оборони - комплекси "Панцир-С1" та "ТОР-М2".
Після придушення ППО знищено ангар зі зберіганням БпЛА "Оріон" та "Форпост", а також уражено командно-диспетчерський пункт і вантажний автомобіль "КамАЗ". Масштаб руйнувань уточнюється.
Крім того, ударів завдано по місцях зосередження особового складу та складах паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Дані щодо наслідків ще уточнюються
У Генштабі підкреслили, що Сили оборони продовжують системно знижувати воєнно-економічний потенціал РФ, щоб змусити країну-агресора припинити збройну агресію проти України.
Оновлено о 12.30
Як уточнив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, загалом протягом ночі на 28 листопада відпрацьовано 10 обʼєктів критичної, військової та енергетичної інфраструктури окупанта з необмеженою географією.
"Бензин стає на болотах рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними",- зазначив він.
Також, за словами командувача, високовольтні підстанції пʼятисотки зазбоїли в ніч на 28 листопада від Луганська до Ростовської області.
Нагадаємо, раніше українські дрони та ракети вночі уразили ряд стратегічних підприємств та ворожих цілей у Росії. Зокрема, під ударом були літаки та НПЗ.
Також повідомлялось, що Сили оборони України вдарили по виробничих потужностях підприємств, які виробляють компоненти для "Калібрів" та "Шахедів".