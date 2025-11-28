ВСУ поразили Саратовский НПЗ и место хранения дронов в Крыму, - Генштаб

Силы обороны Украины поразили НПЗ в Саратовской области РФ, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и другие объекты оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба в ночь на 28 ноября атакован НПЗ в Саратовской области РФ. Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую и тому подобное.
Он привлечен к обеспечению потребностей российской оккупационной армии После серии взрывов в районе цели возник пожар. Результаты поражения уточняются.
Также Силы обороны нанесли удар по месту хранения беспилотников на аэродроме "Саки" (Новофедоровка, временно оккупированная АР Крым).
По предварительной информации, там было поражено несколько объектов противовоздушной обороны - комплексы "Панцирь-С1" и "ТОР-М2".
После подавления ПВО уничтожен ангар с хранением БпЛА "Орион" и "Форпост", а также поражены командно-диспетчерский пункт и грузовой автомобиль "КамАЗ". Масштаб разрушений уточняется.
Кроме того, удары нанесены по местам сосредоточения личного состава и складам горюче-смазочных материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Данные о последствиях еще уточняются
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают системно снижать военно-экономический потенциал РФ, чтобы заставить страну-агрессора прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Обновлено в 12.30
Как уточнил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, всего в течение ночи на 28 ноября отработано 10 объектов критической, военной и энергетической инфраструктуры оккупанта с неограниченной географией.
"Бензин становится на болотах жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми",- отметил он.
Также, по словам командующего, высоковольтные подстанции пятисотки зазбоили в ночь на 28 ноября от Луганска до Ростовской области.
Напомним, ранее украинские дроны и ракеты ночью поразили ряд стратегических предприятий и вражеских целей в России. В частности, под ударом были самолеты и НПЗ.
Также сообщалось, что Силы обороны Украины ударили по производственным мощностям предприятий, производящих компоненты для "Калибров" и "Шахедов".