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ЗСУ уразили Саратовський НПЗ, нафтобазу та аеродром "Енгельс"

10:55 02.08.2026 Нд
2 хв
Що ще атакували українські дрони та які результати уражень?
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ уразили Саратовський НПЗ, нафтобазу та аеродром "Енгельс" (Getty Images)

У ніч на 2 серпня Сили оборони України уразили Саратовський НПЗ, аеродром "Енгельс", нафтобазу в Калузькій області та інші об'єкти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерал ного штабу ЗСУ.

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдано ураження нафтопереробному заводу "Саратовський" у Саратові (Саратовська область, РФ).

Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

Саратовський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.

Також завдано ураження аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території аеродрому.

Аеродром "Енгельс" є однією з основних російських баз стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, що регулярно задіюються для завдання ракетних ударів по території України.

Окрім того, уражено нафтобазу "Людиновська" у Людинові (Калузька область, РФ). Вона використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Також уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів у районі Навлі (Брянська область, РФ).

Крім того, вчора, 1 серпня, уражено пункти управління дронами противника у районах Ольхожемчугова (Курська область, РФ), Берестка (Донецька область), Січневого (Дніпропетровська область) та Яблукового (Запорізька область).

Нові удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, Україна продовжує системно завдавати ударів по логістичних об'єктах у тилу Росії. Цієї ночі, 2 серпня, під атаку дронів потрапив склад Wildberries у Самарській області.

Цей логістичний центр є важливим вузлом зберігання, сортування та розподілу товарів, забезпечуючи безперервну роботу великих логістичних мереж.

Також сьогодні вночі дрони атакували Саратовську область. Там загорівся аеропорт. Пожежа також спалахнула і на аеродромі "Енгельс", которий також зазнав ударів безпілотників.

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