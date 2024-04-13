ЗСУ уразили пункт управління угруповування військ РФ в Луганську

Сили оборони України сьогодні, 13 квітня, уразили пункт управління угруповування військ противника в Луганську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКому ЗСУ.
Сьогодні вдень в тимчасово окупованому Луганську пролунали звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляли, що над містом виднівся дим.
Російські пропагандисти у Telegram-каналах відразу звинуватити Україну у нібито ракетному ударі по околиці Луганська.
Близько 22:40 українські військові повідомили, що Сили оборони України уразили пункт управління угруповування військ противника в тимчасово окупованому Луганську.
Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Луганську все частіше чують вибухи. Наприклад, у березні росіяни заявили про ракетний удар по полігону окупантів у Луганській області.
Також додамо, що у Луганську розташовується велика кількість російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перетворюють лікарні у місті у госпіталі для поранених загарбників.
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