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ВСУ поразили пункт управления группировки войск РФ в Луганске

Фото: ВСУ поразили пункт управления РФ в Луганске (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Силы обороны Украины сегодня, 13 апреля, поразили пункт управления группировки войск противника в Луганске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.

Сегодня днем во временно оккупированном Луганске раздались звуки взрывов. Местные жители сообщали, что над городом виднелся дым.

Российские пропагандисты в Telegram-каналах сразу обвинят Украину в якобы ракетном ударе по окраине Луганска.

Около 22.40 украинские военные сообщили, что Силы обороны Украины поразили пункт управления группировки войск противника во временно оккупированном Луганске.

 

Ситуация в Луганске

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Луганске все чаще слышны взрывы. К примеру, в марте россияне заявили о ракетном ударе по полигону оккупантов в Луганской области.

Также добавим, что в Луганске размещается большое количество российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, россияне превращают больницы в городе в госпитале для раненых захватчиков.

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