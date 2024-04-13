У Луганську пролунали вибухи, над містом з'явився дим (відео)

Потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому Луганську вдень 13 квітня. Над містом помітили стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибухи пролунали у Луганську близько 11:30. Місцеві жителі у мережі пишуть про щонайменше два потужні вибухи.

Ймовірно, виникла пожежа, яка супроводжується сильним задимленням, оскільки після вибухів над містом з'явився стовп диму.

При цьому російські пропагандисти у Telegram вже встигли звинуватити Україну у нібито ракетному ударі по околиці Луганська.

У мережі також опублікували момент "прильоту". Місцеві пабліки пишуть про можливий "приліт" по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях.