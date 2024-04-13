У Луганську пролунали вибухи, над містом з'явився дим (відео)
Потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому Луганську вдень 13 квітня. Над містом помітили стовп диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Вибухи пролунали у Луганську близько 11:30. Місцеві жителі у мережі пишуть про щонайменше два потужні вибухи.
Ймовірно, виникла пожежа, яка супроводжується сильним задимленням, оскільки після вибухів над містом з'явився стовп диму.
При цьому російські пропагандисти у Telegram вже встигли звинуватити Україну у нібито ракетному ударі по околиці Луганська.
У мережі також опублікували момент "прильоту". Місцеві пабліки пишуть про можливий "приліт" по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях.
Ситуація в Луганську
Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Луганську все частіше чують вибухи. Наприклад, у березні росіяни заявили про ракетний удар по полігону окупантів у Луганській області.
Також додамо, що у Луганську розташовується велика кількість російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перетворюють лікарні у місті у госпіталі для поранених загарбників.
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