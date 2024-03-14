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У РФ заявили про ракетний удар по полігону окупантів у Луганській області

Україна, Четвер 14 березня 2024 09:16
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У РФ заявили про ракетний удар по полігону окупантів у Луганській області Фото: у РФ заявили про ракетний удар по полігону окупантів у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Десять російських військових загинули через, нібито, ракетну атаку на полігон у тимчасово окупованій Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АSTRA.

"Три невстановлені ракети атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка Луганської області вранці 13 березня" - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців.

"Точна кількість загиблих та поранених невідома", - констатує АSTRA.

Удари по полігонах РФ

21 лютого 2024 року аналітики DeepState опублікували відео удару, як зазначалося, по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонської області. Наступного ранку Сили оборони України підтвердили удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонської області. Було знищено близько 60 окупантів.

Нагадаємо, у січні 2024 року росіяни заявили про нібито обстріл військового полігону на тимчасово окупованій території Донецької області. Йдеться про полігон під Іловайськом.

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