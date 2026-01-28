ЗСУ уразили пункт управління дронами та нафтобазу росіян: подробиці влучань

Зазначається, що на тимчасово окупованій частині Донецької області підрозділам ЗСУ вдалось поцілити у зосередження живої сили і пункт управління дронами в районі Великої Новосілки, а також вдарити по скупченню ворога в районах Шахового та Григоріївки.

Окрім того, під атакою перебувала нафтобаза "Хохольська" у Воронезькій області РФ. Після влучання зафіксоване горіння нафтопродуктів, спостерігався густий дим.

Також українські воїни атакували склад боєприпасів РФ у районі Нижньої Дуванки у Луганській області, живу силу ворога в районі Гуляйполя та пункт управління батальйону поблизу Березового на Дніпропетровщині.

Крім того, зафіксовано влучання у живу силу росіян біля Колотилівки Бєлгородської області РФ, кількість знищених росіян уточнюється.

Окрім цього, підтверджено, що після удару по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї РФ виникла пожежа на площі близько 6 200 кв. м, пошкоджень зазнали три резервуари з нафтою.