ЗСУ уразили пункт управління дронами та нафтобазу росіян: подробиці влучань

Фото: ЗСУ уразили пункт управління дронами та нафтобазу росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони України атакували пункт управління дронами росіян, ворожу нафтобазу, а також кілька локацій з живою силою противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що на тимчасово окупованій частині Донецької області підрозділам ЗСУ вдалось поцілити у зосередження живої сили і пункт управління дронами в районі Великої Новосілки, а також вдарити по скупченню ворога в районах Шахового та Григоріївки.

Окрім того, під атакою перебувала нафтобаза "Хохольська" у Воронезькій області РФ. Після влучання зафіксоване горіння нафтопродуктів, спостерігався густий дим.

Також українські воїни атакували склад боєприпасів РФ у районі Нижньої Дуванки у Луганській області, живу силу ворога в районі Гуляйполя та пункт управління батальйону поблизу Березового на Дніпропетровщині.

Крім того, зафіксовано влучання у живу силу росіян біля Колотилівки Бєлгородської області РФ, кількість знищених росіян уточнюється.

Окрім цього, підтверджено, що після удару по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї РФ виникла пожежа на площі близько 6 200 кв. м, пошкоджень зазнали три резервуари з нафтою.

Удари по військових об'єктах росіян

Останнім часом Україна значно посилила удари по енергетичній інфраструктурі Росії, встановивши рекорд за кількістю атак від початку повномасштабної війни.

Особливу увагу українські збройні сили зосередили на морській інфраструктурі. Зокрема, неодноразово атакувалися нафто- й газовидобувні родовища компанії "Лукойл" у Каспійському морі.

Також нагадаємо, раніше українські спецпризначенці провели серію успішних атак по летовищах РФ. У результаті знищено та пошкоджено 15 бортів, що завдало ворогу збитків на понад 1 мільярд доларів та послабило удари по Україні.

Вторгнення Росії до УкраїниВСУДрони