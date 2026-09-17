ВСУ поразили сразу две пусковые установки ЗРК С-400 на Брянщине
16 и 17 сентября Силы обороны Украины нанесли меткие удары по нескольким важным военным объектам российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
По словам украинских воинов, в Брянской области вблизи Выгоничей были поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400.
В то же время в районе Донецка Силы обороны нанесли удар по объекту, где хранились, готовились к применению и запускались ударные БПЛА противника.
Кроме того, в Кураховке и Новой Марьевке Донецкой области, а также в Луганске были поражены склады материально-технических средств российских оккупантов.
В Стрелковом в Херсонской и Дружном в Луганской области зафиксировано поражение районов сосредоточения живой силы противника.
"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Что известно о российском ЗРК С-400:
- С-400 "Триумф" - российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности.
- Его основная задача - уничтожение самолетов, беспилотников и крылатых ракет.
- Комплекс также заявлен как способный бороться с некоторыми баллистическими целями.
- С-400 может одновременно сопровождать несколько воздушных целей и обстреливать часть из них.
- В состав комплекса входят радиолокационные станции, командный пункт и пусковые установки.
- Одна пусковая установка может нести до четырех ракет в зависимости от их типа.
- Для С-400 используются ракеты разной дальности. Россия заявляет о максимальной дальности поражения отдельных целей до 400 км.
- Комплекс начали принимать на вооружение российской армии в 2007 году.
- С-400 является одним из ключевых компонентов системы противовоздушной обороны России.
- Россия размещает такие комплексы не только на своей территории, но и на оккупированных украинских территориях.
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