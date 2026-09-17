ВСУ поразили сразу две пусковые установки ЗРК С-400 на Брянщине

16 и 17 сентября Силы обороны Украины нанесли меткие удары по нескольким важным военным объектам российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По словам украинских воинов, в Брянской области вблизи Выгоничей были поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400.

В то же время в районе Донецка Силы обороны нанесли удар по объекту, где хранились, готовились к применению и запускались ударные БПЛА противника.

Кроме того, в Кураховке и Новой Марьевке Донецкой области, а также в Луганске были поражены склады материально-технических средств российских оккупантов.

В Стрелковом в Херсонской и Дружном в Луганской области зафиксировано поражение районов сосредоточения живой силы противника.

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Что известно о российском ЗРК С-400: