ЗСУ уразили об'єкт ВПК у Московській області, - Генштаб

Ураження було завдано у ніч на 12 червня.

Під час атаки були зафіксовані вибухи на території Технопарку "Резонит", який розташований у Зубові Московської області.

Уражений об'єкт - завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Ворог використовує продукцію об'єкта під час виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки.

Наразі результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", - додає Генштаб.