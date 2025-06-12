ЗСУ уразили об'єкт ВПК у Московській області, - Генштаб

Підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу (ВПК) ворога у Московській області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Ураження було завдано у ніч на 12 червня.
Під час атаки були зафіксовані вибухи на території Технопарку "Резонит", який розташований у Зубові Московської області.
Уражений об'єкт - завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Ворог використовує продукцію об'єкта під час виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки.
Наразі результати ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", - додає Генштаб.
ЗСУ, Головне управління розвідки (ГУР) та Служба безпеки України (СБУ) регулярно здійснюють удари по об'єктах на території Росії. Ці дії спрямовані на послаблення військової логістики противника й знищення інфраструктури, яка забезпечує ведення бойових дій.
Особливу увагу українські сили приділяють ударам по нафтопереробних заводах (НПЗ), авіабазах, складах боєприпасів і залізничних вузлах.
В ніч на 11 червня, як писав Генштаб, Сили оборони атакували пороховий завод у Тамбовській області.
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