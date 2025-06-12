ВСУ поразили объект ВПК в Московской области, - Генштаб

Поражение было нанесено в ночь на 12 июня.

Во время атаки были зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит", который расположен в Зубове Московской области.

Пораженный объект - завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Враг использует продукцию объекта при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Сейчас результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавляет Генштаб.