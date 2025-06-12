ВСУ поразили объект ВПК в Московской области, - Генштаб

Подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по важному объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) врага в Московской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Поражение было нанесено в ночь на 12 июня.
Во время атаки были зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит", который расположен в Зубове Московской области.
Пораженный объект - завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Враг использует продукцию объекта при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.
Сейчас результаты поражения уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавляет Генштаб.
ВСУ, Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) регулярно осуществляют удары по объектам на территории России. Эти действия направлены на ослабление военной логистики противника и уничтожение инфраструктуры, которая обеспечивает ведение боевых действий.
Особое внимание украинские силы уделяют ударам по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), авиабазам, складам боеприпасов и железнодорожным узлам.
В ночь на 11 июня, как писал Генштаб, Силы обороны атаковали пороховой завод в Тамбовской области.
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