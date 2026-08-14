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ЗСУ уразили об'єкт газового гіганта РФ у порту Усть-Луга

14:55 14.08.2026 Пт
1 хв
Що саме вдалося уразити українським дронам?
aimg Тетяна Степанова
ЗСУ уразили об'єкт газового гіганта РФ у порту Усть-Луга Фото: ЗСУ уразили об'єкт газової компанії "Новатек" у порту Усть-Луга (росЗМІ)
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Сили оборони України цієї ночі уразили об'єкт однієї з найбільших газових компаній Росії у порту Усть-Луга у Ленінградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У ніч на 14 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили комплекс "НОВАТЕК-Усть-Луга" у Слободці Ленінградської області РФ", - йдеться в повідомленні.

На місці удару зафіксовано пожежу. За попередньою інформацією, уражено дві переробні установки.

"НОВАТЕК-Усть-Луга" - виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату.

Потужність - майже 8 млн тонн сировини на рік. Продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності РФ та задіяна у забезпеченні потреб російських збройних сил.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Атака на порт Усть-Луга

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня та вранці цього дня дрони масовано атакували Москву та Ленінградську область.

У районі порту Усть-Луга зафіксували спалах, а губернатор Ленінградської області повідомляв про десятки збитих безпілотників над регіоном.

Пізніше стало відомо, що Сили оборони України уразили порт Усть-Луга. Внаслідок атаки в районі порту зафіксували пошкодження та пожежу.

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