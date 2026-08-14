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ВСУ поразили объект газового гиганта РФ в порту Усть-Луга

14:55 14.08.2026 Пт
1 мин
Что именно удалось поразить украинским дронам?
aimg Татьяна Степанова
ВСУ поразили объект газового гиганта РФ в порту Усть-Луга Фото: ВСУ поразили объект газовой компании "Новатек" в порту Усть-Луга (росСМИ)
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Силы обороны Украины в эту ночь поразили объект одной из крупнейших газовых компаний России в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В ночь на 14 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области РФ", - говорится в сообщении.

На месте удара зафиксирован пожар. По предварительной информации, поражены две перерабатывающие установки.

"Новатек-Усть-Луга" - производственно-перевалочный комплекс, предназначенный для фракционирования и переработки стабильного газового конденсата.

Мощность - почти 8 млн тонн сырья в год. Продукция комплекса употребляется в военно-экономической деятельности РФ и задействована в обеспечении потребностей русских вооруженных сил.

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Атака на порт Усть-Луга

Напомним, в ночь на 14 августа и утром этого дня дроны массированно атаковали Москву и Ленинградскую область .

В районе порта Усть-Луга зафиксировали вспышку, а губернатор Ленинградской области сообщал о десятках сбитых беспилотников над регионом.

Позже стало известно, что Силы обороны Украины поразили порт Усть-Луга . В результате атаки в районе порта зафиксировали повреждения и пожар.

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