ВСУ поразили объект газового гиганта РФ в порту Усть-Луга
Силы обороны Украины в эту ночь поразили объект одной из крупнейших газовых компаний России в порту Усть-Луга в Ленинградской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В ночь на 14 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области РФ", - говорится в сообщении.
На месте удара зафиксирован пожар. По предварительной информации, поражены две перерабатывающие установки.
"Новатек-Усть-Луга" - производственно-перевалочный комплекс, предназначенный для фракционирования и переработки стабильного газового конденсата.
Мощность - почти 8 млн тонн сырья в год. Продукция комплекса употребляется в военно-экономической деятельности РФ и задействована в обеспечении потребностей русских вооруженных сил.
Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
Атака на порт Усть-Луга
Напомним, в ночь на 14 августа и утром этого дня дроны массированно атаковали Москву и Ленинградскую область .
В районе порта Усть-Луга зафиксировали вспышку, а губернатор Ленинградской области сообщал о десятках сбитых беспилотников над регионом.
Позже стало известно, что Силы обороны Украины поразили порт Усть-Луга . В результате атаки в районе порта зафиксировали повреждения и пожар.