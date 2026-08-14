Fire Point підтвердила атаку на порт Усть-Луга в Росії

Фото: наслідки удару по порту Усть-Луга в РФ (t.me/firepointofficial)

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Один із найбільших нафтових портів росії на Балтиці зазнав удару Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Fire Point.

Що відомо про удар по Усть-Лузі "Сили оборони України уразили порт Усть-Луга", - повідомили у Fire Point. За даними джерела, унаслідок атаки в районі порту зафіксували пошкодження та пожежу. Деталі щодо масштабів наслідків наразі уточнюються. Чому Усть-Луга важлива для Росії Усть-Луга - один із найбільших портів росії на Балтійському морі. Через нього проходять значні обсяги: нафти та нафтопродуктів;

вугілля;

добрив;

скрапленого газу;

інших вантажів. Нагадаємо, у ніч на 14 серпня та вранці цього дня дрони масовано атакували Москву та Ленінградську область.