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Fire Point підтвердила атаку на порт Усть-Луга в Росії

12:27 14.08.2026 Пт
1 хв
Чим цей порт такий важливий для РФ?
aimg Олена Чупровська
Fire Point підтвердила атаку на порт Усть-Луга в Росії Фото: наслідки удару по порту Усть-Луга в РФ (t.me/firepointofficial)
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Один із найбільших нафтових портів росії на Балтиці зазнав удару Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Fire Point.

Що відомо про удар по Усть-Лузі

"Сили оборони України уразили порт Усть-Луга", - повідомили у Fire Point.

За даними джерела, унаслідок атаки в районі порту зафіксували пошкодження та пожежу. Деталі щодо масштабів наслідків наразі уточнюються.

Чому Усть-Луга важлива для Росії

Усть-Луга - один із найбільших портів росії на Балтійському морі. Через нього проходять значні обсяги:

  • нафти та нафтопродуктів;
  • вугілля;
  • добрив;
  • скрапленого газу;
  • інших вантажів.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня та вранці цього дня дрони масовано атакували Москву та Ленінградську область.

Тоді ж у районі порту Усть-Луга вперше зафіксували спалах, а губернатор Ленінградської області повідомляв про десятки збитих безпілотників над регіоном.

Тим часом того ж дня стало відомо про удар по складу Wildberries у Тверській області, за 150 кілометрів від Москви.

Уламки безпілотника пошкодили стіну приміщення, унаслідок чого виникло короткочасне задимлення, яке оперативно ліквідували.

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