Fire Point підтвердила атаку на порт Усть-Луга в Росії
Один із найбільших нафтових портів росії на Балтиці зазнав удару Сил оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Fire Point.
Що відомо про удар по Усть-Лузі
"Сили оборони України уразили порт Усть-Луга", - повідомили у Fire Point.
За даними джерела, унаслідок атаки в районі порту зафіксували пошкодження та пожежу. Деталі щодо масштабів наслідків наразі уточнюються.
Чому Усть-Луга важлива для Росії
Усть-Луга - один із найбільших портів росії на Балтійському морі. Через нього проходять значні обсяги:
- нафти та нафтопродуктів;
- вугілля;
- добрив;
- скрапленого газу;
- інших вантажів.
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня та вранці цього дня дрони масовано атакували Москву та Ленінградську область.
Тоді ж у районі порту Усть-Луга вперше зафіксували спалах, а губернатор Ленінградської області повідомляв про десятки збитих безпілотників над регіоном.
Тим часом того ж дня стало відомо про удар по складу Wildberries у Тверській області, за 150 кілометрів від Москви.
Уламки безпілотника пошкодили стіну приміщення, унаслідок чого виникло короткочасне задимлення, яке оперативно ліквідували.