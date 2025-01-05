ЗСУ уразили місця зберігання боєприпасів та човни окупантів на півдні України

Як зазначається, за минулу добу ворожі втрати на півдні України склали:

74 окупанти;

вісім артилерійських систем, зокрема "Гіацинт-Б";

31 одиницю автомобільної та бронетехніки;

мотоцикл;

два човни;

шість супутникових терміналів Starlink;

камера відеоспостереження та 2 комплекси РЕБ.

Крім того, українські захисники уразили чотири бліндажі та місце проживання особового складу, три спостережні пункти, два місця зберігання боєприпасів і три місця зльоту БпЛА.

Також Сили оборони уразили сім антен управління дронами та дві антени звʼязку окупантів.