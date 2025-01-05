ВСУ поразили места хранения боеприпасов и лодки оккупантов на юге Украины

Украинские воины поразили наблюдательные пункты и места хранения боеприпасов россиян на юге Украины. Также ВСУ ликвидировали 74 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.
Как отмечается, за минувшие сутки вражеские потери на юге Украины составили:
Кроме того, украинские защитники поразили четыре блиндажа и место проживания личного состава, три наблюдательных пункта, два места хранения боеприпасов и три места взлета БпЛА.
Также Силы обороны поразили семь антенн управления дронами и две антенны связи оккупантов.
По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки украинские военные ликвидировали 1730 россиян. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 796 тысяч солдат.
В Минобороны сообщили, что в прошлом году Россия понесла рекордные потери. Враг потерял более 430 тысяч бойцов, это почти 36 мотострелковых дивизий.
Наибольшие потери были зафиксированы в декабре - 48 670 российских военных.
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