ВСУ поразили места хранения боеприпасов и лодки оккупантов на юге Украины

Как отмечается, за минувшие сутки вражеские потери на юге Украины составили:

74 оккупанта;

восемь артиллерийских систем, в частности "Гиацинт-Б";

31 единицу автомобильной и бронетехники;

мотоцикл;

две лодки;

шесть спутниковых терминалов Starlink;

камера видеонаблюдения и 2 комплекса РЭБ.

Кроме того, украинские защитники поразили четыре блиндажа и место проживания личного состава, три наблюдательных пункта, два места хранения боеприпасов и три места взлета БпЛА.

Также Силы обороны поразили семь антенн управления дронами и две антенны связи оккупантов.