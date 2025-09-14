ЗСУ уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ: що відомо

Військово-Морські Сили ЗСУ в анексованому Криму уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ в Telegram.
У ніч на 11 вересня ВМС ЗСУ уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази "Севастополь" у тимчасово окупованому Криму.
Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту РФ.
ЗСУ планомірно атакують об'єкти Чорноморського флоту Росії.
Так, 28 серпня стало відомо, що бійці ГУР вразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М", який може нести ракети "Калібр". Він перебував в акваторії Азовського моря. У рамках операції бійці ГУР використовували безпілотники. Один із них ударив по системі РЛС корабля, а другий - врізався в борт.
Раніше, під час операції у Чорному морі ударний морський дрон прорвався до бухти Новоросійська, де базуються залишки російського Чорноморського флоту. Через детонацію дрона загинула група з п’яти російських водолазів-розвідників, які намагалися його підняти та дослідити.