ВСУ поразили комбинат "Каменский" производящий ракетное топливо в Ростовской области

В ночь на 31 октября ВСУ поразили комбинат "Каменский" в Ростовской области. На предприятии загорелся склад готовой продукции, повреждены четыре цеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Для поражения предприятия украинские военные применили ударные беспилотники и ракетные войска ВМС ВСУ. В частности, привлекли береговые ракетные комплексы "Нептун".

По данным Генштаба, на объекте подтверждено возгорание состава готовой продукции. Кроме того, повреждены четыре производственных цеха.

Комбинат "Каменский" специализируется на производстве жесткого ракетного топлива. Он используется для боеприпасов реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

Поражение таких предприятий может влиять на способность российской армии снабжать свои войска соответствующими боеприпасами. В частности, речь идет о ракетах для реактивных систем залпового огня, применяемых российскими военными для обстрелов украинских населенных пунктов.

Какие еще объекты РФ поразили ВСУ

Кроме комбината в Ростовской области, Силы обороны Украины атаковали четыре состава материально-технических средств российской армии.

По информации Генштаба, поражены объекты в следующих районах:

Харцызск и Докучаевск Донецкой области;

Нововасиловка Запорожской области;

Новоайдар Луганской области.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подытожили в Генштабе.