Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського НПЗ та низки важливих об’єктів росіян

Вночі вибухи лунали на Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростові та на базі пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області. Також уражені склад безпілотників та логістична база армії РФ в окупованому Донецьку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
У ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з іншими складовими оборони завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області. Це один із головних постачальників пального для півдня Росії та забезпечує військові частини агресора.
Резервуари заводу вміщують понад 210 тисяч кубічних метрів. В Генштабі доповіли про численні вибухи після ураження цілі.
Крім того, зафіксовані влучання по базі пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області РФ, що також впливає на логістичні ресурси російських військ.
Результати вогневого ураження уточнюються, однак атака вже істотно знизила потенціал противника у постачанні пального та використанні дронів.
Паралельно підрозділи Сил спеціальних операцій атакували склад безпілотних літальних апаратів та логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Удар призвів до численних вибухів та суттєво обмежив можливості ворога щодо БпЛА дальньої дії.
Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що нафтопереробний завод у Новошахтинську має стратегічне значення для російської оборонної промисловості.
Саме з цієї причини підприємство раніше вже піддавалося ударам, хоча офіційні дані про кількість таких випадків відсутні.
Наприклад, 24 грудня минулого року супутникові знімки показали наслідки однієї з атак: під час удару згорів щонайменше один резервуар з паливом, що підтверджує масштаб пошкоджень.