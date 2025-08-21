RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Генштаб подтвердил поражение Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов россиян

Фото: Новошахтинский завод (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

Ночью взрывы раздавались на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростове и на базе горюче-смазочных материалов в Воронежской области. Также поражены склад беспилотников и логистическая база армии РФ в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими обороны нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области. Это один из главных поставщиков топлива для юга России и обеспечивает военные части агрессора.

Резервуары завода вмещают более 210 тысяч кубических метров. В Генштабе доложили о многочисленных взрывах после поражения цели.

 

Кроме того, зафиксированы попадания по базе горюче-смазочных материалов в Воронежской области РФ, что также влияет на логистические ресурсы российских войск.

Результаты огневого поражения уточняются, однако атака уже существенно снизила потенциал противника в поставках горючего и использовании дронов.

Склад БПЛА и логистическая база

Параллельно подразделения Сил специальных операций атаковали склад беспилотных летательных аппаратов и логистический хаб во временно оккупированном Донецке. Удар привел к многочисленным взрывам и существенно ограничил возможности врага по БПЛА дальнего действия.

 

 

Предыдущие удары по Новошахтинскому НПЗ

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске имеет стратегическое значение для российской оборонной промышленности.

Именно по этой причине предприятие ранее уже подвергалось ударам, хотя официальные данные о количестве таких случаев отсутствуют.

Например, 24 декабря прошлого года спутниковые снимки показали последствия одной из атак: во время удара сгорел по меньшей мере один резервуар с топливом, что подтверждает масштаб повреждений.

