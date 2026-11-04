ЗСУ уразили два російських "Панцирі" і вогневу групу у Криму

Згідно з останніми даними, на тимчасово окупованій території Криму українські військові уразили:

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2" російської армії;

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир";

вогневу групу противника.

Крім того, на Запоріжжі, у районі Владівки, уражено пункт управління безпілотниками окупантів, а на Луганщині, поблизу Біловодська, - склад матеріально-технічних засобів російської армії.

Які наслідки ударів по російських об'єктах

У Генштабі ЗСУ наголосили, що знищення комплексів "Панцир" послаблює російську протиповітряну оборону.

Що важливо розуміти, ці системи використовуються для прикриття військових та інших важливих об'єктів у Криму й на півдні Росії від українських безпілотників і ракет.

Також за результатами попередніх уражень підтверджено знищення складської будівлі на складі ракетно-артилерійського озброєння росіян у районі Огородного Донецької області. Об'єкт було уражено 26 жовтня.

У Генштабі додали, що робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України.