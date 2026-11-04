ВСУ поразили два российских "Панциря" и огневую группу в Крыму

Согласно последним данным, на временно оккупированной территории Крыма украинские военные поразили:

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2";

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь";

огневую группу противника.

Кроме того, на Запорожье, в районе Владовки, поражен пункт управления беспилотниками оккупантов, а в Луганской области, вблизи Беловодска, - склад материально-технических средств российской армии.

Какие последствия ударов по российским объектам

В Генштабе ВСУ отметили, что уничтожение комплексов "Панцирь" ослабляет российскую противовоздушную оборону.

Что важно понимать, эти системы используются для прикрытия военных и других важных объектов в Крыму и на юге России от украинских беспилотников и ракет.

Также по результатам предварительных поражений подтверждено уничтожение складского здания на складе ракетно-артиллерийского вооружения россиян в районе Огородного Донецкой области. Объект был поражен 26 октября.

В Генштабе добавили, что работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.