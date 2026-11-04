ВСУ поразили два российских "Панциря" и огневую группу в Крыму

Минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли удары по нескольких военных объектах российских оккупантов на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, на временно оккупированной территории Крыма украинские военные поразили:
Кроме того, на Запорожье, в районе Владовки, поражен пункт управления беспилотниками оккупантов, а в Луганской области, вблизи Беловодска, - склад материально-технических средств российской армии.
В Генштабе ВСУ отметили, что уничтожение комплексов "Панцирь" ослабляет российскую противовоздушную оборону.
Что важно понимать, эти системы используются для прикрытия военных и других важных объектов в Крыму и на юге России от украинских беспилотников и ракет.
Также по результатам предварительных поражений подтверждено уничтожение складского здания на складе ракетно-артиллерийского вооружения россиян в районе Огородного Донецкой области. Объект был поражен 26 октября.
В Генштабе добавили, что работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы обороны прорвались вперед сразу в двух областях.
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