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ВСУ поразили два российских "Панциря" и огневую группу в Крыму

13:35 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Враг снова не смог уберечь свои "Панцири" (Getty Images)

Минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли удары по нескольких военных объектах российских оккупантов на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, на временно оккупированной территории Крыма украинские военные поразили:

  • зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2";
  • зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь";
  • огневую группу противника.

Кроме того, на Запорожье, в районе Владовки, поражен пункт управления беспилотниками оккупантов, а в Луганской области, вблизи Беловодска, - склад материально-технических средств российской армии.

Какие последствия ударов по российским объектам

В Генштабе ВСУ отметили, что уничтожение комплексов "Панцирь" ослабляет российскую противовоздушную оборону.

Что важно понимать, эти системы используются для прикрытия военных и других важных объектов в Крыму и на юге России от украинских беспилотников и ракет.

Также по результатам предварительных поражений подтверждено уничтожение складского здания на складе ракетно-артиллерийского вооружения россиян в районе Огородного Донецкой области. Объект был поражен 26 октября.

В Генштабе добавили, что работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

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