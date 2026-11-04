ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ поразили два российских "Панциря" и огневую группу в Крыму

13:35 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
ВСУ поразили два российских "Панциря" и огневую группу в Крыму Фото: Враг снова не смог уберечь свои "Панцири" (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли удары по нескольких военных объектах российских оккупантов на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, на временно оккупированной территории Крыма украинские военные поразили:

  • зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2";
  • зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь";
  • огневую группу противника.

Кроме того, на Запорожье, в районе Владовки, поражен пункт управления беспилотниками оккупантов, а в Луганской области, вблизи Беловодска, - склад материально-технических средств российской армии.

Какие последствия ударов по российским объектам

В Генштабе ВСУ отметили, что уничтожение комплексов "Панцирь" ослабляет российскую противовоздушную оборону.

Что важно понимать, эти системы используются для прикрытия военных и других важных объектов в Крыму и на юге России от украинских беспилотников и ракет.

Также по результатам предварительных поражений подтверждено уничтожение складского здания на складе ракетно-артиллерийского вооружения россиян в районе Огородного Донецкой области. Объект был поражен 26 октября.

В Генштабе добавили, что работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы обороны прорвались вперед сразу в двух областях.

Также мы рассказывали, как силы ПВО отражали новую ночную атаку России и сколько целей обезвредили.

Кроме того, стало известно о последствиях воздушного нападения ВСУ на Россию, которое произошло ночью 4 ноября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Война России против Украины Крым Войска РФ
Новости
В Киеве сложнее всего со светом, но снова есть графики: какая ситуация по Украине
В Киеве сложнее всего со светом, но снова есть графики: какая ситуация по Украине
Аналитика
Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине