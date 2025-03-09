ВСУ поразили два пункта управления дронов РФ и не только. Какая ситуация на фронте на утро
За 8 марта на фронте в Украине произошли 167 боевых столкновений. ВСУ поразили два пункта управления дронов РФ и 18 районов с живой силой оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, а также два пункта управления БПЛА российских захватчиков", - говорится в сводке.
Ситуация на Покровском направлении
На Покровском направлении украинские защитники остановили 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый Кут и Улаклы.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении ВСУ отбили шесть атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодязов, Ямполовки и Зеленой Долины.
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Дружбы и Торецка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Константинополя и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Чаривного.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное, Щербаки и Каменское.
На Северском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 44 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 30 авиационных ударов с применением 44 управляемых бомб, а также совершил 577 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 52 - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ в Украине
Всего за прошедшие сутки потери РФ составили 1180 военных. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, три РСЗО, два средства ПВО, 190 БПЛА оперативно-тактического уровня, 142 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.
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