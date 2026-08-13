ЗСУ уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" у Криму

Останні удари України по РФ

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у місті Салават, Республіка Башкортостан.

Вночі 12 серпня українські безпілотники уразили ретранслятор для управління дронами "Герань" у Криму та інші важливі об'єкти росіян на окупованих територіях.

Також Сили оборони у ніч на 12 серпня уразили військово-морську базу РФ у Новоросійську - останній великий опорний пункт російського флоту на Чорному морі.

По визначених цілях відпрацювали реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи. Підтверджено влучання по позиціях протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту.

Пожежу в порту зафіксувала супутникова система NASA, яка відстежує вогнища займань і оцінює наслідки для довкілля. Знімки показали теплові аномалії одразу в кількох точках Новоросійська.