ВСУ поразили диспетчерскую башню аэродрома "Саки" в Крыму

Как сообщается, 12 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых поражений по военным объектам противника на временно оккупированной территории Крыма.

Так, в районе Новофедоровки, поражена диспетчерская башня на территории аэродрома "Саки".

Как отметили в ССО, в башне работал центр сбора и обработки информации из разведывательных дронов типа "Орион" и "Форпост". Отсюда осуществлялся контроль за движением пилотируемых и беспилотных воздушных судов.

Кроме того, в районе Черноморского поражен ретранслятор, предназначенный для управления ударными дронами типа "Герань"/"Гербера".

Поражение этих объектов ослабляет возможности противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управление ударными беспилотниками.