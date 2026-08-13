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ВСУ поразили диспетчерскую башню аэродрома "Саки" в Крыму

14:06 13.08.2026 Чт
2 мин
Что еще атаковали украинские дроны?
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ поразили диспетчерскую башню аэродрома "Саки" в Крыму (Getty Images)

Силы обороны Украины поразили диспетчерскую башню аэродрома "Саки" в Крыму и ретранслятор управления ударными дронами в районе Черноморского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как сообщается, 12 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых поражений по военным объектам противника на временно оккупированной территории Крыма.

Так, в районе Новофедоровки, поражена диспетчерская башня на территории аэродрома "Саки".

Как отметили в ССО, в башне работал центр сбора и обработки информации из разведывательных дронов типа "Орион" и "Форпост". Отсюда осуществлялся контроль за движением пилотируемых и беспилотных воздушных судов.

Кроме того, в районе Черноморского поражен ретранслятор, предназначенный для управления ударными дронами типа "Герань"/"Гербера".

Поражение этих объектов ослабляет возможности противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управление ударными беспилотниками.

Последние удары Украины по РФ

Напомним, в ночь на 13 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават, Республика Башкортостан.

Ночью 12 августаукраинские беспилотники поразили ретранслятор управления дронами "Герань" в Крыму и другие важные объекты россиян на оккупированных территориях.

Также Силы обороны в ночь на 12 августа поразили военно-морскую базу РФ в Новороссийске - последний крупный опорный пункт российского флота на Черном море.

По определенным целям отработали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы. Подтверждено попадание по позициям противовоздушной обороны, причалам и инфраструктуре морского порта.

Пожар в порту зафиксировала спутниковая система NASA, которая отслеживает очаги возгораний и оценивает последствия окружающей среды. Снимки показали тепловые аномалии сразу в нескольких точках Новороссийска.

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