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ЗСУ уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" у Криму

14:06 13.08.2026 Чт
2 хв
Що ще атакували українські дрони?
aimg Тетяна Степанова
ЗСУ уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" у Криму Фото: ЗСУ уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" у Криму (Getty Images)
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Сили оборони України уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" у Криму та ретранслятор для управління ударними дронами у районі Чорноморського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляється, 12 серпня Сили оборони України завдали серію вогневих уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованій території Криму.

Так, у районі Новофедорівки, уражено диспетчерську вежу на території аеродрому "Саки".

Як зазначили у ССО, у вежі працював центр збору й обробки інформації з розвідувальних дронів типу "Оріон" та "Форпост". Звідси ж здійснювався контроль за рухом пілотованих і безпілотних повітряних суден.

Окрім того, у районі Чорноморського уражено ретранслятор, призначений для управління ударними дронами типу "Герань"/"Гербера".

Ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками.

Останні удари України по РФ

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у місті Салават, Республіка Башкортостан.

Вночі 12 серпня українські безпілотники уразили ретранслятор для управління дронами "Герань" у Криму та інші важливі об'єкти росіян на окупованих територіях.

Також Сили оборони у ніч на 12 серпня уразили військово-морську базу РФ у Новоросійську - останній великий опорний пункт російського флоту на Чорному морі.

По визначених цілях відпрацювали реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи. Підтверджено влучання по позиціях протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту.

Пожежу в порту зафіксувала супутникова система NASA, яка відстежує вогнища займань і оцінює наслідки для довкілля. Знімки показали теплові аномалії одразу в кількох точках Новоросійська.

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