ЗСУ уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" у Криму

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Сили оборони України уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" у Криму та ретранслятор для управління ударними дронами у районі Чорноморського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляється, 12 серпня Сили оборони України завдали серію вогневих уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованій території Криму. Так, у районі Новофедорівки, уражено диспетчерську вежу на території аеродрому "Саки". Як зазначили у ССО, у вежі працював центр збору й обробки інформації з розвідувальних дронів типу "Оріон" та "Форпост". Звідси ж здійснювався контроль за рухом пілотованих і безпілотних повітряних суден. Окрім того, у районі Чорноморського уражено ретранслятор, призначений для управління ударними дронами типу "Герань"/"Гербера". Ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками.