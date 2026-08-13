ВСУ поразили диспетчерскую башню аэродрома "Саки" в Крыму
Силы обороны Украины поразили диспетчерскую башню аэродрома "Саки" в Крыму и ретранслятор управления ударными дронами в районе Черноморского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Как сообщается, 12 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых поражений по военным объектам противника на временно оккупированной территории Крыма.
Так, в районе Новофедоровки, поражена диспетчерская башня на территории аэродрома "Саки".
Как отметили в ССО, в башне работал центр сбора и обработки информации из разведывательных дронов типа "Орион" и "Форпост". Отсюда осуществлялся контроль за движением пилотируемых и беспилотных воздушных судов.
Кроме того, в районе Черноморского поражен ретранслятор, предназначенный для управления ударными дронами типа "Герань"/"Гербера".
Поражение этих объектов ослабляет возможности противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управление ударными беспилотниками.
Последние удары Украины по РФ
Напомним, в ночь на 13 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават, Республика Башкортостан.
Ночью 12 августаукраинские беспилотники поразили ретранслятор управления дронами "Герань" в Крыму и другие важные объекты россиян на оккупированных территориях.
Также Силы обороны в ночь на 12 августа поразили военно-морскую базу РФ в Новороссийске - последний крупный опорный пункт российского флота на Черном море.
По определенным целям отработали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы. Подтверждено попадание по позициям противовоздушной обороны, причалам и инфраструктуре морского порта.
Пожар в порту зафиксировала спутниковая система NASA, которая отслеживает очаги возгораний и оценивает последствия окружающей среды. Снимки показали тепловые аномалии сразу в нескольких точках Новороссийска.