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ЗСУ ударили по базі окупантів під Маріуполем: з'явилися фото та відео

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Юр’ївка, Вівторок 30 травня 2023 21:03
ЗСУ ударили по базі окупантів під Маріуполем: з'явилися фото та відео Фото: Літак ЗСУ (facebook.com kpszsu)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України завдали ударів по базі окупантів у селі Юр'ївка під Маріуполем (Донецька область). Будівлі, в яких були росіяни, були значно пошкоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"Юр'ївка, оздоровчий комплекс "Ялта". В когось ще залишились сумніви в 100 загиблих окупантах", - йдеться у повідомленні.

На фото можна побачити наслідки ударів по комплексу, в якому розташовувались росіяни. Верхні поверхи будівлі були значно пошкоджені.

Також було опубліковано відео, на якому зафіксовані удари по базі окупантів.

Вибухи у Маріуполі

Раніше Андрющенко повідомляв, що вибух у селі Юр'ївка призвів також до поранення понад 400 окупантів, які були на базі РФ.

Також в тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область) у п'ятницю, 30 травня, пролунав вибух. Відомо про влучання в районі "Азовсталі".

19 травня у районі Маріупольського аеропорту, де розташовуються окупанти, пролунали вибухи. Влада повідомила про "прильоти".

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