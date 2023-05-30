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ВСУ ударили по базе оккупантов под Мариуполем: появились фото и видео

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Юрьевка, Вторник 30 мая 2023 21:03
ВСУ ударили по базе оккупантов под Мариуполем: появились фото и видео Фото: Самолет ВСУ (facebook.com kpszsu)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины нанесли удары по базе оккупантов в селе Юрьевка под Мариуполем (Донецкая область). Здания, в которых были россияне, были значительно повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Юрьевка, оздоровительный комплекс "Ялта". У кого-то еще остались сомнения в 100 погибших оккупантах", - говорится в сообщении.

На фото можно увидеть последствия ударов по комплексу, в котором располагались россияне. Верхние этажи здания были значительно повреждены.

Также было опубликовано видео, на котором зафиксированы удары по базе оккупантов.

Взрывы в Мариуполе

Ранее Андрющенко сообщал, что взрыв в селе Юрьевка привел также к ранению более 400 находившихся на базе РФ оккупантов.

Также во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) в пятницу, 30 мая, раздался взрыв. Известно о попадании в районе "Азовстали".

19 мая в районе Мариупольского аэропорта, где располагаются оккупанты, раздались взрывы. Власти сообщили о "прилетах".

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