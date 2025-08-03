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ЗСУ про удари по мосту у Херсоні: серед росіян немає готових форсувати Дніпро

Фото: у ЗСУ заявили, що росіяни не готові форсувати Дніпро (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни вже двічі обстріляли Острівський міст у мікрорайоні Корабел у Херсоні. Проте серед російських військових немає тих, хто готовий форсувати Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина у коментарі "Суспільному".

Він зазначив, що у неділю, 3 серпня, ворог завдав авіаудару по мосту у Херсоні. Але поки не відпрацює відповідна комісія, військові не можуть говорити, який вид боєприпасу застосували росіяни.

"За даними нашої розвідки, російських бійців, які готові зараз на човнах плисти для форсування Дніпра та штурму Херсона, немає", - сказав речник.

Раніше в ефірі телемарафону Волошин заявив, що міст, який атакували окупанти, в першу чергу слугував транспортним сполученням для місцевих. Жодних військових об'єктів поряд не було.

За його словами, протягом останніх кількох тижнів кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку зросла.

"Щодня фіксуємо в районі островів та Антонівського залізничного мосту сім-вісім бойових зіткнень. Солдати РФ перегруповуються, активно намагаються зайняти плацдарми на островах. При цьому вони обстрілюють дронами та артилерією весь правий берег", - пояснив Волошин.

 

Удари по мосту у Херсоні

Нагадаємо, у суботу, 2 серпня, росіяни вдарили авіабомбами по мосту у мікрорайоні Корабел у Херсоні. Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Людей закликали евакуюватися.

Сьогодні, 3 серпня, росіяни повторно вдарили по мосту КАБами. Як зазначив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, було пошкоджене дорожнє покриття. Наразі рух обмежений, але можливий.

"Якщо розраховуєте на евакуацію, не зволікайте. Готові зустріти, допомогти розселитись і надати допомогу", - сказав він.

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