ВСУ об ударах по мосту в Херсоне: среди россиян нет готовых форсировать Днепр

Он отметил, что в воскресенье, 3 августа, враг нанес авиаудар по мосту в Херсоне. Но пока не отработает соответствующая комиссия, военные не могут говорить, какой вид боеприпаса применили россияне.

"По данным нашей разведки, российских бойцов, которые готовы сейчас на лодках плыть для форсирования Днепра и штурма Херсона, нет", - сказал спикер.

Ранее в эфире телемарафона Волошин заявил, что мост, который атаковали оккупанты, в первую очередь служил транспортным сообщением для местных. Никаких военных объектов рядом не было.

По его словам, в течение последних нескольких недель количество штурмовых действий на Приднепровском направлении возросло.

"Ежедневно фиксируем в районе островов и Антоновского железнодорожного моста семь-восемь боевых столкновений. Солдаты РФ перегруппировываются, активно пытаются занять плацдармы на островах. При этом они обстреливают дронами и артиллерией весь правый берег", - пояснил Волошин.