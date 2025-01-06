У ЗСУ може з'явитись окремий медичний підрозділ: яка його функція

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медичну службу Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Як розповіли представники легіону, створення такого підрозділу дозволить організаційно масштабувати досвід медиків і покращити надання медичної допомоги в зоні бойових дій.

"Його створення ми обговорювали на публічних заходах, конгресах, конференціях, в кабінетах міністерств, у спілкуванні з вищим командуванням і іншими військовослужбовцями. Своє бачення та концепцію окремого медичного підрозділу ми представили на зустрічі з головнокомандувачем. І отримали підтримку" - заявили там.

Раніше ми писали про те, що в Україні запустили у серійне виробництво робота Ratel Н, призначеного для евакуації поранених бійців із зони бойових дій. Даний робот може транспортувати до 400 кілограмів. Це дозволяє евакуювати відразу декількох людей.

Також ми писали про бойових медиків, які на фронті працюють у надзвичайно складних умовах. Деякі з них не мають формальної медичної освіти, але попри це щодня, під обстрілами та зі зброєю в руках, вони евакуюють поранених українських військових.