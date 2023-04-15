ЗСУ тримають позиції під Вугледаром та не дають росіянам наблизитися до Авдіївки, - Тарнавський

Він оприлюднив фото знищеної російської техніки, додавши напис: "Відпочивають орки під Вугледаром".

"Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні", - підкреслив Тарнавський.

Нагадаємо, загарбники щодня втрачають в районі Мар’їнки та Авдіївки до двох рот особового складу.

Раніше у Силах оборони повідомляли, що росіяни намагаються заблокувати Авдіївку, щоб піти на Курахове.

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