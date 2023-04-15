ВСУ держат позиции под Угледаром и не дают россиянам приблизиться к Авдеевке, - Тарновский

Он обнародовал фото уничтоженной российской техники, добавив надпись: "Отдыхают орки под Угледаром".

"Наша артиллерия работает точно, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне", - подчеркнул Тарнавский.

Напомним, захватчики ежедневно теряют в районе Марьинки и Авдеевки до двух рот личного состава.

Ранее в Силах обороны сообщалось, что россияне пытаются заблокировать Авдеевку, чтобы пойти на Курахово.

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