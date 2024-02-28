ЗСУ тримають оборону під Роботиним, на Бахмутському напрямку важкі бої: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої 27 лютого тривали на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на глибину до 500 метрів на північ від Синьківки (на північний схід від Куп’янська) і на 300 метрів на захід від Кремінної поблизу Тернів і Торського, хоча експерти ISW не спостерігали візуального підтвердження цих тверджень.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська біля Синьківки; на північний захід від Сватового біля Іванівки, Кислівки, Табаївки; і на захід від Кремінної біля Тернів. Речник Угруповання військ "Хортиця" ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що війська РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках завдають плануючих бомбових ударів по позиціях української артилерії та танкістів, а також використовують безпілотники "Шахед" для ударів по позиціях українських фронтів.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Куп’янському напрямку, заявив, що війська РФ продовжують вести наступальні дії на Куп’янськ зі змінною інтенсивністю, при цьому окупанти спочатку атакують деякий час, потім після втрат знижують темп своїх наступальних дій, щоб перегрупуватися та поповнити, а потім знову посилити напади.

Раніше аналітики ISW оцінювали, що війська РФ, ймовірно, мають намір чергувати інтенсивність операцій уздовж усієї лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна в шаховому порядку, щоб дозволити своїм силам періодично перегруповуватися та готуватися до майбутніх штурмів.

Операція №2 - Донецька область

Повідомляється, що війська РФ просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв на Бахмутському напрямку 27 лютого. Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на північну та південно-східну околиці Іванівського (безпосередньо на захід від Бахмута) і рухаються до центру села. Речник Угрупування військ "Хортиця" ЗСУ капітан Ілля Євлаш зазначив, що чеченські підрозділи "Ахмата" наступають на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки, намагаючись прорватися до Часів Яру (на захід від Бахмута).

Українські та російські джерела зазначали, що тривають важкі бої на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки та Курдюмівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що нещодавно на Бахмутському напрямку прибули частини 102-го мотострілецького полку Південного військового округу ЗС РФ, і просунулися на північний схід від Іванівського.

Війська РФ просунулися на захід від Авдіївки після того, як ЗСУ відступили з двох населених пунктів у цьому районі 27 лютого. Речник Угрупування військ "Таврія" ЗСУ Дмитро Лиховий 27 лютого заявив, що українські війська відступили з Сєверного (на захід від Авдіївки) та Степового (на північний захід від Авдіївки) після запеклих боїв у ніч з 26 на 27 лютого. Згодом Міністерство оборони Росії заявило, що їх війська повністю захопили Сєверне. Лиховий також повідомив, що ЗСУ стабілізували свою оборону вздовж лінії Тоненьке - Орлівка - Бердичі, яка проходить на захід від району Сєверне - Степове.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 лютого, показують російського солдата 15-ї окремої мотострілецької бригади у Степовому, підтверджуючи, що війська РФ захопили населений пункт. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 27 лютого, показують, що окупанти просувалися вздовж смуги на північний захід від Авдіївки.

Російські джерела також стверджували, що війська РФ нібито просунулися до північно-східної Орлівки (приблизно 3 км на захід від Авдіївки) та на схід і південний схід від Бердичів (приблизно 4 км на північний захід від Авдіївки), хоча аналітики ISW ще не спостерігали візуального підтвердження просування інтервентів на околицях цих двох невеликих селищ.

Російський "воєнкор" стверджував, що 27 лютого війська РФ нібито просунулися приблизно на 2,68 км в ширину та 1,1 км вглиб у загальному напрямку Авдіївки.

Повідомляється, що 27 лютого війська РФ просунулися на захід і південний захід від міста Донецька, хоча в ISW не спостерігали візуального підтвердження змін лінії фронту в цьому районі. Російський "воєнкор" стверджував, що нібито війська РФ просунулися в південній Красногорівці та на північний захід від Мар’їнки (обидва на захід від міста Донецьк). Блогери також розповідали, начебто війська РФ просунулися в межах східної Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), хоча аналітики Інституту вивчення війни не спостерігали візуального підтвердження нещодавнього просування росіян у Новомихайлівці.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

"Південна вісь"

27 лютого на ділянці адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали поблизу Вугледара; на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського та Урожайного; на південний захід від Великої Новосілки поблизу Малинівки; і на південний схід від Гуляйполя біля Марфополя.

27 лютого тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Українські та російські сили заявили, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного). Один російський "воєнкор" заявив, що нібито війська РФ могли захопити Роботине, але зазначив, що ця інформація досі не підтверджена. Інші блогери стверджували, що ЗСУ все ще зберігають позиції в Роботиному, а в ISW не помітили візуальних доказів того, що окупанти повністю захопили селище.

У звіті зазначається, що 27 лютого тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області поблизу Кринок.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що за даними Генерального штабу у вечірньому зведенні 27 лютого, на фронті протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень. Українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян біля Кліщіївки (Донецька область) і уразили радіолокаційну станцію противника.

Крім того, як інформували у військовому командуванні, загальні втрати Росії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгення в Україну і на ранок 27 лютого склали вже близько 411 550 солдатів.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що Збройні сили України зробили тактичний відхід від сіл Сєвєрне та Степове на Авдіївському напрямку.