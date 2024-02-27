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Один танк, 16 ББМ та артсистем, 850 окупантів. Втрати РФ за добу

Україна, Вівторок 27 лютого 2024 08:10
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Один танк, 16 ББМ та артсистем, 850 окупантів. Втрати РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 27 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 27 лютого, становили 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 411 550 військових. Крім того, ЗСУ знищив 1 танк, 16 артсистем та 16 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу -близько 411550 (+850) осіб ліквідовано;
  • танків - 6556 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 12494 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 1009 (+16) од.;
  • РСЗВ - 1000 од.;
  • засоби ППО - 686 од.;
  • літаків - 340 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22) од.;
  • крилаті ракети -1912 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13065 (+28) од.;
  • спеціальна техніка - 1588 (+8) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 96 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, позиційні бої на фронті в Україні тривали на Куп'янському та Бахмутському напрямках, на північний захід та південний захід від Авдіївки, в районі адмінкордону Запорізької та Донецької областей, поблизу Роботино та Кринок. Російські загарбники просунулися на південь від Кремінної і увійшли до Сєверне.

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