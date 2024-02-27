Ситуація на фронті сьогодні 27 лютого

Українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян біля Кліщіївки (Донецька область) і уразили радіолокаційну станцію противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Чернацьке, Чуйківка, Храпівщина, Грабовське, Юнаківка Сумської області та Бологівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Середина-Буда, Стара Гута Сумської області; Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка, де ворог безуспішно намагався вибити наші війська із займаних позицій.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Виїмка та Веселе Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка та Дружба Донецької області.

Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Первомайське Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курахове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське та Урожайне Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Левадне, Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Білогір’я, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Молодіжне Херсонської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів серед них Тягинка, Токарівка, Кринки, Іванівка, Львове, Понятівка Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ.

Втрати ворога

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони та радіолокаційній станції противника.