ЗСУ мають підтверджений успіх у районі Бахмута, - ISW
Українські військові вчора, 30 жовтня, просунулися у районі Бахмута Донецької області, а також на півдні Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Експерти ISW зазначили, що на геолокованих кадрах, опублікованих 30 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північний схід від Курдюмівки, що за 10 км на південний захід від Бахмута.
Додаткові геолоковані кадри від 29 жовтня також показують, що ЗСУ сили незначно просунулися на захід від Работиного у Запорізькій області. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські війська продовжують наступальні дії у районі Бахмута, а також на Мелітопольському напрямі.
Ключові висновки ISW:
- Російські офіційні особи заявили, що правоохоронні органи придушили антисемітські заворушення у Махачкалі.
- Заворушення 29 жовтня в Дагестані наголошують на зростаючій радикалізації та фракційності російського суспільства, що виникла внаслідок націоналістичних ідеологій, які посилила війна в Україні.
- Російські війська продовжують використовувати штурмові підрозділи "Шторм-З", які складаються з новобранців, для лобових атак під керівництвом піхоти.
- Російські війська 30 жовтня провели наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна та в районі Авдіївки.
Нагадаємо, що з початку наступу росіян на Авдіївку ЗСУ знищили вже шість ворожих літаків Су-25.
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