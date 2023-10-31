ЗСУ мають підтверджений успіх у районі Бахмута, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Експерти ISW зазначили, що на геолокованих кадрах, опублікованих 30 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північний схід від Курдюмівки, що за 10 км на південний захід від Бахмута.

Додаткові геолоковані кадри від 29 жовтня також показують, що ЗСУ сили незначно просунулися на захід від Работиного у Запорізькій області. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські війська продовжують наступальні дії у районі Бахмута, а також на Мелітопольському напрямі.

Ключові висновки ISW: