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ЗСУ за три години знищили чотири "шахеди" та "Орлан-10"

Фото: окупанти атакували Україну дронами 11 лютого, ЗСУ збили 4 "шахеди" за три години (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Увечері в суботу, 11 лютого, російські війська атакували критичну інфраструктуру України дронами на південно-східному напрямку. ЗСУ вдалося знищити чотири "шахеди" та БПЛА "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС ЗСУ.

Так, 18.40 по 21.30 силами та засобами зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено 4 ударних дрони-камікадзе "Shahed-136/131". Крім того, на цьому напрямку, захисники неба знищили БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

"Як і зазвичай, пуски "шахедів" здійснювались із східного узбережжя Азовського моря", - додають в ВПС ЗСУ.

Як повідомлялося, за даними на ранок неділі, 12 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 900 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 137 780 військових. Також ЗСУ збили літак та 10 БПЛА.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 лютого, російські військові випустили Україною дрони-камікадзе. ЗСУ, зокрема, збили шість ворожих БПЛА на півдні і Криворізькому напрямку: два дрони-камікадзе було збито над морем на Одещині, три дрони-камікадзе знищено на підльоті до Миколаївської області. На жаль, є потрапляння в об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворізькому напрямку, але інший дрон все ж таки був збитий.

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